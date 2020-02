Hanau: Angst und Verzweiflung bei Angehörigen der Opfer

Am Morgen nach der Tat hockt Evin Unvar in der Turnhalle der Polizeiwache in Hanau. Seit Stunden warten sie hier, harren aus mit anderen Familien. Eltern, Geschwister, Cousins und Tanten. „Es war kalt“, sagt Unvar. „Und ich hab die Polizisten immer wieder gebeten, dass sie doch wenigstens den...