Erdogan-Regierung schiebt ab sofort deutsche IS-Kämpfer ab

Der türkische Innenminister Suleyman Soylu will in dieser Woche sieben deutsche IS-Kämper nach Deutschland zurückschicken.

Berlin. Ab dieser Woche schiebt die Türkei IS-Kämpfer in ihre Heimatländer ab. Ein deutscher Extremist soll noch am Montag ausgeflogen werden.

Die Türkei will offenbar noch in dieser Woche vier IS-Frauen mit zwei Kindern nach Deutschland abschieben. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Montag in Berlin erfuhr, waren mindestens zwei der Frauen, die sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben sollen, aus dem Lager Ain Issa in Syrien ausgebrochen. Die vier Frauen sollen in der vergangenen Woche in der Türkei festgenommen worden sein. Eine von ihnen stammt dem Vernehmen nach aus Hamburg.





Die Agentur Reuters hatte zuvor berichtet, Ankara wolle sieben deutsche IS-Mitglieder in die Bundesrepublik zurückschicken. Die Rückführungspläne für die „Terror-Kämpfer“ seien abgeschlossen und die Häftlinge würden am Donnerstag abgeschoben, habe ein Sprecher des türkischen Innenministeriums der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag mitgeteilt.

Türkei schiebt IS-Kämpfer ab: Erster Flug ging in die USA

Ebenfalls unter Berufung auf das Innenministerium und Anadolu meldete dpa, ein deutscher IS-Kämpfer solle noch am Montag aus der Türkei abgeschoben werden.

Nach Angaben des Innenministeriums hat die Türkei bereits einen IS-Kämpfer in die USA abgeschoben. „Außerdem laufen die Prozeduren von elf ausländischen Terroristenkämpfern französischer Nationalität, die auf der syrischen Seite gefasst wurden“, sagte ein Ministeriumssprecher. Zudem sei die Rückführung von zwei irischen Staatsbürgern geplant. Sie seien ebenfalls in Syrien gefasst worden.

Fast 290 IS-Anhänger in türkischer Gefangenschaft

Innenminister Süleyman Soylu hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass Ankara Anfang dieser Woche beginnen werde, gefangene IS-Kämpfer und -Anhänger in ihre Heimatländer zurückzuschicken, auch wenn ihnen dort ihre Staatsbürgerschaft entzogen wurde.

Die Türkei hatte am 9. Oktober eine umstrittene Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordost-Syrien begonnen, die sie als Terrororganisation betrachtet. Während der Kämpfe waren mehrere IS-Kämpfer aus kurdischer Gefangenschaft geflohen. Die Türkei nahm einige von ihnen wieder fest.

Während des türkischen Vormarsches in Syrien wurden nach offiziellen Angaben aus Ankara insgesamt 287 IS-Anhänger festgenommen, darunter Frauen und Kinder. Unklar war, ob diese zuvor alle aus kurdischen Gefangenenlagern entkommen waren. (max)