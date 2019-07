„Großartigstes Land der Welt“: Was Premier Johnson plant

Großbritannien hat einen neuen Premierminister. Mit seinem Populismus hielt Boris Johnson auch an Tag zwei seiner Amtszeit nicht hinterm Berg: Seine Aufgabe sei es, die Briten aus der Europäischen Union zu führen und das Vereinigte Königreich zum „großartigsten Land der Erde“ zu machen, sagte Johnson am Donnerstag in seiner ersten Parlamentsrede als Premierminister im Unterhaus in London.

Dort forderte Johnson wieder Nachverhandlungen des Brexit-Abkommens mit der EU. Falls dies nicht geschehe, müsse Großbritannien am 31. Oktober ohne einen Deal die Europäische Union verlassen, sagte Johnson.

Brüssel winkt ab: Brexit-Abkommen wird nicht nachverhandelt

In Brüssel stieß der neue Premier mit seiner Forderung auf taube Ohren. Die Position der Europäischen Union bleibe unverändert, sagte die Sprecherin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Das mit Johnsons Vorgängerin Theresa May ausgehandelte Austrittsabkommen sei der „bestmögliche Deal“. Denkbar sei lediglich, die geplante politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien zu ergänzen. „Das Austrittsabkommen werden wir nicht noch einmal aufmachen“, betonte sie.

Einen neuen EU-Kommissar wird die britische Regierung nicht nominieren. Viele britische Vertreter seien „in Brüssel und Luxemburg in einem Treffen nach dem anderen gefangen, während sie besser neue Freihandelsabkommen sichern könnten“, sagte Johnson. Diese Leute wolle er befreien. Deshalb werde „unter keinen Umständen“ ein britischer Kommissar für die neue EU-Kommission nominiert.

Johnson verspricht EU-Bürgern Bleiberecht

Den mehr als drei Millionen EU-Bürgern im Land hat Johnson ein Bleiberecht für die Zeit nach dem Brexit garantiert. Damit wiederholte der neue Regierungschef am Donnerstag in seiner ersten Parlamentsrede als Premier ein Versprechen, das er bereits vor der Amtsübernahme gegeben hatte.

Er danke den 3,2 Millionen Staatsbürgern anderer EU-Länder, die in Großbritannien wohnten und arbeiteten, für ihren Beitrag zur britischen Gesellschaft und auch für ihre Geduld. Er könne den Betroffenen versichern, dass sie unter seiner Regierung absolute Gewissheit auf das Recht zum Bleiben hätten.

Medien sprechen bei Kabinettsumbildung von „Massaker“

Vor Johnsons ersten Parlamentsrede als Premier war das neue britische Kabinett am Morgen zu seiner ersten Sitzung in London zusammengekommen. Der neue Regierungschef hatte sein Kabinett auf den Brexit spätestens am 31. Oktober eingeschworen. „Wir sind jetzt verpflichtet, wir alle, die Europäische Union am 31. Oktober oder tatsächlich früher zu verlassen – ohne Wenn und Aber“, sagte der 55-Jährige am Donnerstag.

Der Brexit-Hardliner hatte am Mittwoch nach seiner Ernennung mehr als die Hälfte des Kabinetts neu besetzt. Der britische Nachrichtensender Sky News sprach von einem „Massaker“ im Kabinett. Johnson setzte auf allen wichtigen Schlüsselpositionen starke Befürworter des EU-Austritts und treue politische Weggefährten ein. Viele Minister und Staatssekretäre wurden von ihm fallengelassen oder kamen ihrer Entlassung mit dem Rücktritt zuvor. Die Schottische Nationalpartei (SNP) sprach von einem „Kabinett der Hölle“.

Ex-Entwicklungsministerin Priti Patel wird Innenministerin. Die Brexit-Hardlinerin war 2017 zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass sie sich ohne Absprache im Israel-Urlaub mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu getroffen hatte. Die Politikerin, die dem rechten Tory-Flügel zugerechnet wird, hatte sich früher sogar einmal für die Todesstrafe ausgesprochen.

wird Innenministerin. Die Brexit-Hardlinerin war 2017 zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass sie sich ohne Absprache im Israel-Urlaub mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu getroffen hatte. Die Politikerin, die dem rechten Tory-Flügel zugerechnet wird, hatte sich früher sogar einmal für die Todesstrafe ausgesprochen. Der frühere Verteidigungsminister Gavin Williamson ist nun für den Bereich Bildung zuständig. May hatte Williamson vorgeworfen, sensible Informationen aus einem Treffen des Nationalen Sicherheitsrats an die Presse weitergegeben zu haben, und ihn im vergangenen Mai gefeuert.

ist nun für den Bereich Bildung zuständig. May hatte Williamson vorgeworfen, sensible Informationen aus einem Treffen des Nationalen Sicherheitsrats an die Presse weitergegeben zu haben, und ihn im vergangenen Mai gefeuert. Der Premierminister holte sich auch Dominic Cummings in sein Beraterteam, der Stratege der Brexit-Kampagne vor dem Referendum vor drei Jahren war.

Im Juni 2016 hatte sich eine knappe Mehrheit der Briten bei einem Referendum für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ausgesprochen. Der erste Termin für den Brexit am 31. März 2019 war verstrichen, weil Johnsons Vorgängerin Theresa May im Parlament keine Mehrheit für das von ihr ausgehandelte Austrittsabkommen fand. Die EU verlängerte die Frist – bis zum 31. Oktober 2019. (dpa/rtr/moi)