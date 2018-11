Die umstrittene Rede von Hans-Georg Maaßen - das ist das Manuskript

Eine Abschiedsrede brachte Hans-Georg Maaßen in Bedrängnis. Darin sprach er von „teilweise linksradikalen Kräften in der SPD“. Maaßen soll nach Informationen der dpa am 18. Oktober vor europäischen Kollegen in Warschau über die Vorfälle in Chemnitz gesprochen und ein Verschwörungsszenario skizziert...