CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nennt Armut sozialen „Sprengsatz“

Zu ihrer Kandidatur um den CDU-Vorsitz wollte sich Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitagabend nicht äußern. Dabei ist klar: Ihre Ansprache bei einer Parteiveranstaltung in Landau lässt sich nur als Bewerbungsrede deuten – mit einem überraschenden Schwerpunkt für eine konservative Politikerin. So...