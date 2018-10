Brasilien: Rechtspopulist Bolsonaro ist neuer Präsident

Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro hat die Präsidentenwahl in Brasilien gewonnen. Er steht nach Auszählung fast aller Stimmen als Sieger der Präsidentenwahl in Brasilien fest. Das teilte das Wahlamt am Sonntag mit.Sein Stichwahlgegner, der linke Fernando Haddad, hatte keine Chance.. Bolsonaro hatte...