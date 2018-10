TV-Duell zur Landtagswahl in Hessen: So lief es

Die Landtagswahl in Hessen rückt immer mehr in dem Blickpunkt. Elf Tage davor haben sich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel zum TV-Duell getroffen. Hinterher sehen beide Parteien ihre Kandidaten als Sieger. Der CDU-Chef bleibt in dem...