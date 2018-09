Hambacher Forst: Journalist gestorben - Räumung gestoppt

Nach dem tödlichen Sturz eines Journalisten im Hambacher Forst hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen die Räumungsarbeiten ausgesetzt. „Wir können jetzt nicht einfach so weitermachen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf.Zuvor war ein Journalist am Mittwoch...