Warum Thilo Sarrazin (SPD) immer noch in seiner Partei ist

Foto: Reiner Zensen / imago/Reiner Zensen

30.08.2018, Berlin, Deutschland - Foto: Thilo Sarrazin, SPD, Ex-Bundesbanker und Autor, anlaesslich der Vorstellung seines neuen Buches, Feindliche Uebernahme-Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht, erschienen im FinanzBuch Verlag. *** 30 08 2018 Berlin Germany Photo Thilo Sarrazin SPD ex Bundesbanker and author on the occasion of the presentation of his new book Enemy takeover How Islam impeded progress and threatened society appeared in the FinanzBuch publishing house MR: N