Donald Trump verlangt von Angela Merkel höhere Militärausgaben

Vor dem Nato-Gipfel kommende Woche in Brüssel hat US-Präsident Donald Trump Deutschland und einige weitere Bündnispartner mit scharfen Worten an ihre Verpflichtungen erinnert. Die „New York Times“ berichtete am Montag (Ortszeit), er habe Briefe an Verbündete geschrieben, in denen er sie tadele, zu...