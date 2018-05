Italien: Deshalb ist die Lage so brisant nach Contes Rückzug

Als am Sonntagabend zu bester Sendezeit Sergio Mattarella vor die TV-Kameras trat, war klar: Der Staatspräsident hatte sein Veto eingelegt – der designierte Regierungschef Giuseppe Conte trat den Rückzug an. Alles wieder auf Anfang also, drei Monate nach der Parlamentswahl in Italien?Klar ist:...