SPD-Parteitag gestartet – Scholz sieht „historischen Moment“

Beide hatten es zuletzt schwer mit ihrer Partei – und kamen trotzdem: Die Ex-SPD-Chefs Sigmar Gabriel und Martin Schulz nehmen am Parteitag der Sozialdemokraten in Wiesbaden teil.Die Delegierten in Wiesbaden wollten eine neuen Parteichefin wählen. Gegen Favoritin und Bundestagsfraktionschefin...