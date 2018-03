Hackerangriffe: "Hack Back" - Soll der Bund jetzt zurückschlagen?

Punkt 64 hat für die Experten im Bundesinnenministerium „hohe Priorität“. In ihrem Maßnahmenkatalog zur Cybersicherheit für diese Wahlperiode forderte der IT-Leitungsstab im BMI mehr Befugnisse für die eigenen Behörden. Sie wollen die Gesetze so ändern, dass etwa das Bundesamt für Sicherheit in der...