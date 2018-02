Pfullendorf: Erneute Ermittlungen in Bundeswehr-Kaserne

Marschieren bis zum Umfallen: Weil Soldaten bei der Ausbildung in Pfullendorf offenbar überfordert worden sind, ermittelt die Bundeswehr nun erneut in der skandalumwitterten Kaserne. Das bestätigte ein Sprecher des Heeres am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte „Spiegel Online“...