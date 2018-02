SPD-Mitgliederentscheid: Die wichtigsten Fakten zum Votum

Am Dienstag startet das SPD-Mitgliedervotum in vollem Umfang: Die Sozialdemokraten stimmen darüber ab, ob ihre Partei in einer weiteren große Koalition mit der Union regieren soll – und sie dürften damit auch über das Schicksal von Kanzlerin Merkel entscheiden. Während die SPD-Spitze um Andrea...