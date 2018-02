Einigung auf neue GroKo: Wichtige Ministerien für SPD

CDU, CSU und SPD haben sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in ihren Koalitionsverhandlungen grundsätzlich geeinigt. Zuletzt gelang am Mittwochvormittag ein Durchbruch bei der Verteilung der künftigen Ministerien. „Der Vertrag steht“, teilten die SPD-Spitzenverhandler unter Parteichef Martin Schulz am Mittwoch mit.„Sie sehen uns zufrieden“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: „Man muss offen versuchen, die...