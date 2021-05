"Maybrit Illner": Das sind die Gäste ihrer nächsten Talkshow

Berlin. Jeden Donnerstag spricht Maybrit Illner über aktuellen Entwicklungen in Politik und Gesellschaft. Wer ist dieses Mal bei ihr zu Gast?

Jeden Donnerstag spricht Moderatorin Maybrit Illner mit ihren Gästen über aktuelle Themen

Wer Teil der jeweiligen Sendung ist, veröffentlicht das ZDF meist kurz vor deren Aufzeichnung

Maybrit Illner spricht auch diesen Donnerstagabend wieder mit ihren Gästen über die wichtigsten Themen aus Politik und Gesellschaft. In der Sendung "Erst Notbremse, jetzt Vollgas - für wen ist die Pandemie vorbei?" beschäftigt sich die Moderatorin mit der aufgeladenen Stimmung in der Bevölkerung nach einem Jahr in der Pandemie. Lesen Sie hier: "Markus Lanz": Ein Virologe führt AfD-Politikerin Alice Weidel vor

Maybrit Illner gehört neben Anne Will, Frank Plasberg, Sandra Maischberger und Markus Lanz zu den erfolgreichsten Talkshow-Moderatorinnen in Deustchland. Ihre Sendung ist seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde zunächst unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

2007 wurde die Sendung dann nach ihrer Moderatorin benannt und läuft seitdem unter dem Namen "Maybrit Illner" jeden Donnerstag ab 22.15 Uhr. Die Gäste der Sendung sind meistens Politiker, Wissenschaftler und Journalisten. Produziert wird "Maybrit Illner" in Berlin.

Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitspolitiker

Katarina Witt, Unternehmerin

Volker Bouffier, Ministerpräsident Hessens

Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats

Caroline von Kretschmann, Geschäftsführerin eines Hotels in Heidelberg

Maybrit Illner studierte Journalistik in der DDR, arbeitete zunächst in der Sportredaktion des Deutschen Fernsehfunks (DFF), dann in der Auslandsredaktion, im Reisejournal und beim Abendjournal. Seit 1992 arbeitet sie für das ZDF.

