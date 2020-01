IBES-News-Blog: Dschungelcamp Tag 14 - Elena Miras muss gehen

RTL hat bei der vergangenen IBES-Sendung Kritik auf sich gezogen

Hintergrund ist ein Zuschauer-Voting, obwohl kein Kandidat rausflog

So langsam lichten sich die Reihen im Dschungelcamp

Auch die Ex eines Schlagerstars ist nun nicht mehr im Camp

Das Favoritensterben geht schon vor dem Halbfinale weiter

Zu Beginn eines jeden neuen Jahres pflegt Deutschland wieder seine Trash-Tradition: Das RTL-Dschungelcamp unterhält die Fans. Auch 2020 trifft sich Deutschlands C- und D-Prominenz im australischen Dschungel zum Sozialexperiment, um die Frage aller Fragen zu beantworten: Wer wird Dschungelkönig 2020?

Vom 10. bis 25. Januar müssen sich die Kandidaten der bereits 14. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) wieder mit Kakerlaken, Spinnen und allerlei anderem Getier bei den Dschungelprüfungen herumschlagen, um für ihr Camp wertvolle Sterne und damit Essen zu ergattern.

In den vergangenen Jahren hatten die Quoten deutlich abgebaut. Nun diskutiert Deutschland nach ruhigeren Jahren mal wieder übers Camp – aufgrund der schweren Waldbrände in Australien. Was folgten waren schwere Regenfälle und die Frage, ob man bei solchen Bedingungen eine Unterhaltungsshow durchziehen kann. Die Auszüge der Kandidaten hingegen haben wenig mit dem Wetter zu tun, sondern mit dem Willen der Zuschauer.

Wir berichten von den aktuellen IBES-Entwicklungen im Newsblog:

Freitag, 24. Januar: Zuschauer wählen Elena Miras aus dem Camp

Elena Miras hat im Dschungelcamp 2020 immer wieder für Aufreger-Momente gesorgt und so die Zuschauer immer wieder vor dem Fernseher wachgerüttelt. Doch ihre Streitigkeiten mit Sven Ottke und anderen Campern hat wohl nicht alle RTL-Zuschauer überzeugt.

Und so muss Mira das Camp schon vor dem Halbfinale verlassen. Beobachter hatten ihr durchaus Chancen ausgerechnet, bis ins Finale zu kommen. Schließlich war Miras eine der sichtbarsten Teilnehmerinnen in diesem Jahr. Im Camp rollten an Tag 14 die Tränen – allerdings nicht wegen des Auszugs von Miras, sondern weil es bewegende Briefe gab.

Tag 14 im Dschungelcamp auf RTL. Und wieder einmal geht es für ein paar der Insassen in eine Dschungelprüfung. Danni Büchner (2. von rechts) und Prince Damien (links) müssen zeigen, was sie können. Motto heute: „Jungle Unchained". Elena Miras und Raúl Richter begleiten die beiden bis zur Brücke

Moderatorin Sonja Zietlow zeigt, was sie kann. Auf einem Pferd reitet sie in die Westernstadt ein, wo sie von Daniel Hartwich (M.) bereits erwartet wird. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, sagt man ja. Und der wilde Westen nun offenbar in Australien.

Ach sieh an, der war doch auch mal im Dschungel: Torsten Legat feiert ein kurzes Comeback, muss aber nicht in den Dreck steigen. Auf der Mundharmonika bietet er „Spiel mir das Lied vom Tod" dar.

Danni Büchner hat Angst vor der Prüfung, wohl aus Erfahrung. Gut, dass es den Prince gibt, Damien spricht ihr ganz viel Mut zu. Und wer es 14 Tage im Camp aushält, der schafft doch auch den Rest, oder Danni?

Manche sagen, DSDS sei schlimm. Aber Ex-Kandidat Prince Damien darf feststellen: Es geht noch schlimmer. Er liegt in einer gesicherten Box, während Danni Büchner im Haus nach Sternen suchen muss. Er dürfte wissen, dass er dort nicht soooo lange alleine bleiben wird.



Dr. Bob, Mediziner der Herzen, unterrichtete Danni Büchner zuvor über mögliche Gefahren.

Besuch beim Prince. Ratten, natürlich! Im Disney-Film „Ratatouille" sind das ja ganz gewitzte Wesen, hübsch und mit teils formidablen Kochqualitäten. Im Dschungelcamp sind sie etwas weniger kultiviert – und wuseln frech auf Prince Damien umher.

Drinnen hat Danni Büchner aber auch nicht unbedingt den Spaß ihres Lebens. Anstatt mal Vollgas zu geben, opfert sie erst ein wenig im Schildkrötentempo umher. Ja, Danni, Dschungel ist nicht Disneyland.

Danni Büchner schreit während der Prüfung viel. Das können Sie hier am Bildschirm nicht hören. Aber wenn Sie das Dschungelcamp dieses Jahr schon ein paar Mal gesehen haben, können Sie es sich sicher richtig gut vorstellen.

Noch mehr Schreie.



„Eins kann uns keiner nehmen", heißt es in einem berühmten Schlager,„das ist die pure Lust am Leben". Trifft in dem Sinne auf Prince Damien und Danni Büchner zu, dass man ihnen zumindest keine Sterne nehmen kann. Denn sie haben keine geholt. Aber solange sie noch lachen können, ist ja alles hübsch.

Bei der Nachtwache stecken Claudia Norberg (l.) und Danni Büchner erneut die Köpfe zusammen: „Unser Leben hat so Parallelen, was sich ähnelt", findet Danni. Claudia pflichtet ihr bei: „Unsere beiden Männer waren hier drin." „Meiner hat ein bisschen länger durchgehalten", neckt die Büchner-Witwe. Und hat Recht. Der Wendler war schnell weg.

Auf diesem Bild waren noch mehr Camp-Teilnehmer zu sehen, wir haben für Sie aber ein wenig rangezoomt, denn wie fit Sven Ottke mit 52 Jahren ist, ist durchaus mal betonenswert.

Claudia Norberg musste gehen und wird vielen Zuschauern ähnlich stark fehlen wie dem bzw. der Wendler (in beiden Fällen korrekt).

Im Luxus-Hotels gibt es Cocktails und Tränen. Aber nicht, weil der Wendler dort doch nicht überraschend auf sie wartet. Sondern weil sie die lieben Worte ihrer Noch-Schwiegermutter Christine Tiggemann liest, die ihr einen Brief geschrieben hat. Prost.



Die verbliebenen sechs Stars haben auch Post. In Sachen Heulerei war die „Brief-Folge" im Camp schon immer ganz weit vorn im deutschen Reality-TV. Konkurrenz beim Trash-TV-Tränen-Schnitt wäre noch die Umstyling-Folge bei „Germany's Next Topmodel". Prince Damien liest den Brief für Elena Miras vor. Und die Dämme brechen.

Danni Büchner schließt sich an. Der Brief von ihren fünf Kindern ist für sie das, was Zwiebelschneiden für den Hobbykoch ist. Halt durch, bald ist es ja geschafft!

Donnerstag, 23. Januar: Claudia Norberg ist raus – Wendler-Beichten halfen ihr nicht

Vor dem Start des Dschungelcamps war es eine der spannendsten Fragen: Wird Claudia Norberg über die Trennung von ihrem Mann Michael Wendler berichten? Gibt sie sogar pikante Details zu seiner neuen Partnerin Laura Müller preis?

Die meisten Zuschauer hatten wohl den Eindruck, dass das nicht der Fall war – oder aber das Thema Wendler eignete sich nicht lange genug als Aufreger. Und weil Claudia Norberg nicht viel mehr im Camp beitragen konnte, gab es die nächste Trennung: und zwar von den anderen Camp-Bewohnern. Norberg wurde am Mittwoch aus dem Dschungelcamp gewählt. Andere Camp-Teilnehmer scheinen auch auf der Flucht zu sein: vor Danni Büchner.

Mittwoch, 22. Januar: Anastasiya Avilova muss gehen

Anastasiya Avilova verlässt das Dschungelcamp und ist damit wohl früher frei für weitere Engagements in Reality-Shows als sie es sich selbst wohl gewünscht hat. In der Zuschauergunst konnte sich das TV-Sternchen gegen größere Namen offensichtlich nicht durchsetzen.

Das lag vielleicht auch daran, dass das Playmate im Camp keinen erfolgreichen Verführungsversuch starten konnte – so wie sie es in der Show „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ getan hatte.

An Tag 12 im Dschungel stand aber trotzdem die Liebe im Zentrum: Prince Damien ging auf Partnersuche im Dschungelcamp.

Es geht langsam ins letzte Viertel Dschungelcamp, bald ist es geschafft. In der Dschungelprüfung „Würg-Stoffcenter" geht es mal wieder auf Tuchfüllung mit Tierchen und Tand. Dr. Bob (r.) erklärt Claudia Norberg und Prince Damien, was sie erwartet.

Matschige, blutige und übelriechende Fisch- und Fleischabfälle kommen auf dem Förderband zu Prince Damien. Der muss eine Box damit befüllen.

Auch Claudia Norberg muss ran. Sie legt los und scheint weitestgehend ausgeblendet zu haben, was sie da mit ihren Händen in ihre Box füllt. Prince Damien feuert sie an.

Altkleider voller Kakerlaken und Heuschrecken muss Claudia Norberg in der letzten Runde wegsortieren. Die Wendler-Ex gibt Vollgas.

Die beiden Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sind von Claudia und Prince Damien begeistert.



Elena Miras (r.) wundert sich, dass die Gruppe noch keinen Regelverstoß begangen hat. Sven Ottke (l.), der das Gespräch zwischen ihr und Prince Damien mitbekommt, zischt Elena an, das Thema gar nicht erst aufkommen zu lassen und besser still zu sein. Elena schaltet direkt auf Krawall.

Die Zuschauer haben entschieden. Sonja Kirchberger (r.) muss das Camp verlassen. Sie wird von Elena Miras verabschiedet.

Elena Miras zieht sich mit ihrem Camp-Freund Prince Damien zur Toilette zurück – und lästert über Sven Ottke.

Die Stimmung im Camp ist vergiftet. Das entgeht keinem. Elena Miras (l.) und Sonja Kirchberger lästern am Lagerfeuer wieder einmal über Danni. Daraus entwickelt sich eine Diskussion mit Raúl.

Schatzsuche „Affenstark": Für Elena Miras (M.), Danni Büchner und Markus Reinecke geht es zur Schatzsuche. In Affenkostümen müssen die drei Schatzsucher gemeinsam vier Schlüssel in einem aufgestellten Labyrinth erkämpfen, um die Schatztruhe zu erspielen.



Danni Büchner ist der taube Affe.

Elena Miras lässt sich den den knusprigen Brotaufstrich aus der Schatztruhe schmecken.

Auch Danni Büchner schlägt ordentlich zu. Guten Appetit!

Dienstag, 21. Januar: Zuschauer wählen Sonja Kirchberger raus

Mit Sonja Kirchberger muss eine der Favoritinnen auf die Krone der Dschungelkönigin das Camp verlassen – zumindest scheint sich auch Kirchberger selbst bisher Chancen ausgerechnet zu haben. „Ich will mir die Krone nicht erschleichen, sondern erarbeiten“, sagte sie noch vorwurfsvoll gegenüber anderen Camp-Bewohnern kurz vor ihrem Abschied.

Dadurch, dass Kirchberger den Dschungel verlässt, scheint auch ein Konflikt im Camp gelöst zu sein: der zwischen der Venusfalle und Danni Büchner. Kirchberger hatte sich regelrecht an der Kult-Auswanderin abgearbeitet und Büchner vorgeworfen, eine Rolle zu spielen. Danni Büchner stellte daraufhin an Tag 11 die Gretchen-Frage.

Verkleidet in Elfenkostümen treten Anastasiya Avilova (v. l.), Sven Ottke, Raúl Richter und Markus Reinecke zur Dschungelprüfung „Sternefabrik" an. Klingt weitaus harmloser, als es ist.

Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich schützen sich mit Regenschirmen vor dem, was die Prüfung bereithält.

Anastasiya Avilova muss Kuh-Urin in den Eimer von Raúl Richter schütten. Wenn es daneben geht, gibt es keinen Stern.

Markus Reinecke versucht Käferbrei mit dem Eimer zu fangen.

Die schwierigste Aufgabe ist allerdings das Beherrschen des Kuh-Urins.



Sonja Kirchberger (r.) spricht bei der Nachtwache mit Elena Miras über Claudia Norberg: „Ich habe die ersten beiden Tage gedacht, sie ist so nett, so sympathisch. Ich wäre fast darauf reingefallen. Ich habe dann festgestellt, dass sie wie ein Roboter ist."

Sonja Kirchberger (M.) tritt gemeinsam mit Markus Reinecke und Danni Büchner zur Dschungel-Schatzsuche an.

Danni Büchner hat aber so gar keine Lust auf eine Tour durch den Dschungel.

Das Wetter ist schließlich Dannis Rettung: Die Unwettergefahr ist zu groß, die Schatzsuche wird abgebrochen.

Alle IBES-Kandidaten suchen im Dschungeltelefon Zuflucht vor dem Gewittersturm.



Claudia Norberg und Prince Damien halten Nachtwache und sprechen über die Liebe.

Montag, 20. Januar: Warum kein Kandidat rausflog

12.50 Uhr: RTL hat die Kritik von Zuschauern auf sich gezogen, weil der Sender ein Zuschauer-Voting veranstaltete, obwohl keiner der Dschungelcamper die Show verlassen musste. Die Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow gaben erst am Ende der Sendung bekannt, dass niemand herausfliegen würde. Zuvor hatte zahlreiche Zuschauer schon 50 Cent pro Anruf ausgegeben.

„Wenn ein Camper frühzeitig geht (diesmal Günther), setzen wir einmal mit der Rauswahl aus, nur der Zeitpunkt variiert“, sagte ein Sprecher von RTL der „Bild“. Auch in den vergangenen Jahren sei man nach diesem Prozedere verfahren, so der Sprecher.

Allerdings seien die Anrufe der Zuschauer nicht umsonst gewesen. „Alle Stimmen bleiben natürlich erhalten und zählen weiter für die nächste Show“, sagte der Sprecher der „Bild“.

7.46 Uhr: An Tag 10 gab Playmate Anastasiya Avilova im Dschungel Geheimnisse über ihre Vergangenheit Preis. Elena Miras denkt über einen Auszug nach. Warum an Tag 10 aber niemand aus dem Dschungelcamp rausflog, lesen Sie hier.

4.59 Uhr: Nach den heftigen Regenfällen an Tag 9 im Dschungelcamp gab es auch am Montag wieder eine Unwetterwarnung: Das Wetteramt warnte am Montag vor heftigem Wind und schweren Gewittern für Regionen in den Bundesstaaten New South Wales, Victoria und Queensland. Auch Sturzfluten seien möglich. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ wird in einem Gebiet an der Grenze zwischen Queensland und New South Wales in der Nähe der australischen Ostküste gedreht.

Sonntag, 19. Januar: IBES mit guten Quoten

11.45 Uhr: Das Dschungelcamp hat neben den Sport-Highlights von ARD und ZDF am Samstagabend besonders viel Publikum angezogen. In der RTLShow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ waren ab 22.15 Uhr 5,96 Millionen (24,4 Prozent) dabei.

9.56 Uhr: Nach seinem Dschungelcamp-Rausschmiss suchte Marco Cerullo suchte Trost bei seiner Freundin. Die verbliebenen Camp-Bewohner erlebten eine Horror-Nacht – inklusive Evakuierung.

Samstag, 18. Januar: Psycho-Stunde bei Sonja Kirchberger – Camp evakuiert

9.19 Uhr: Sonja Kirchberger entpuppte sich während der Sendung als gute Hobbypsychologin. Was sie Marco, Toni und Elena rät und wie sie ihre Camp-Mitbewohner therapiert, können Sie hier genauer nachlesen.

8.22 Uhr: In Australien fällt nach den Buschbränden der lang ersehnte Regen. Was für das Land einen gewissen Segen bedeutet, freute die Dschungelcamper weniger. Die Ausläufer des Unwetters von der Ostküste und Dauerregen nach monatelanger Dürre setzten das Camp unter Wasser. Es musste evakuiert werden. Die Dschungelcamper mussten Stunden in kleinen Holzhütten ausharren, die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich wussten zwischenzeitlich nicht einmal, ob sie das Areal überhaupt verlassen konnten. Und: Der Regen soll noch ein paar Tage anhalten.

8.01 Uhr: Marco Cerullo ist raus. An Tag 8 im Dschungelcamp plagten ihn die Selbstzweifel – und die waren offenbar nicht unbegründet.

Freitag, 17. Januar: Zoff um Kuh-Urin

6.44 Uhr: Am Ende von Tag 7 im Dschungelcamp gab es einen Moment der Trauer bei RTL. Die Macher der Show blendeten eine Gedenktafel für ihren gestorbenen Kameramann Manni Friebe ein. Die beiden Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verzichteten auf ihre sonst üblichen Scherze im Abspann.

„Die Einblendung war ein Gedenken an einen großartigen Kollegen, der seit der ersten Staffel dabei war“, erklärte RTL auf Twitter. In dem sozialen Netzwerk befand sich der Begriff „Manni“ zeitweise unter den Toptrends.

Die Einblendung war ein Gedenken an einen großartigen Kollegen, der seit der ersten Staffel dabei war... — RTL (@RTLde) January 16, 2020

„Feiner Mensch. Wir alle werden ihn vermissen“, schrieb einer der Autoren der Show, Micky Beisenherz, auf Instagram.

Der Kameramann war am 15. Januar gestorben. Nähere Angaben dazu machte RTL nicht.

6.36 Uhr: Endlich bilden sich Läster-Grüppchen im Dschungelcamp. Der Auslöser – klar: eine Tasse Kuh-Urin. Beziehungsweise die Show, die Danni Büchner deswegen mal wieder abzieht. Wie eine Tasse Kuh-Pipi das Dschungelcamp entzweit.

Tag 7 im Dschungelcamp – und auf Daniela Büchner und Elena Miras wartet die nächste Dschungelprüfung. Daniel Hartwich und Sonja Zietlow laden die beiden ein zu „Kaffee und Fluchen".

Elf Sterne gibt es zu gewinnen, erklärt Dr. Bob. Dass es diese im kleinen Dschungelcafé nur zu gewinnen gibt, wenn Danni und Elena ziemlich ekelhafte Sachen essen, versteht sich von selbst.

Ein Sechs-Gänge-Menü wird nach und nach aufgetischt: Schwarzwälder Kirschtorte, Pflaumenstreusel, Fruchttörtchen, Donuts und Sachertorte. Hört sich toll an, besteht aber zumeist aus toten Tieren, Insekten und merkwürdigen Früchten.

Immerhin: Die beiden brechen schon allein mit ihrer Anwesenheit Rekorde. Noch nie waren zwei Kandidaten öfter gemeinsam in einer Dschungelprüfung. Und Danni ist die erste Camperin, die am siebten Tag zum siebten Mal geprüft wird. Schmackhafter macht das die „Desserts" trotzdem nicht.

Danni und Elena auf ihrem Rückweg zum Camp – mit nur zwei Sternen im Gepäck. Begeisterung sieht anders aus.



Elena lässt ihren Frust raus: „Warum machst du immer dieses Mitleidding? Du willst immer hören, doch, du schaffst es. Ich habe echt das Gefühl, dass du, sobald die Kamera angeht, genau weißt, was du sagen musst, was bei den Zuschauen gut ankommt."

Zurück im Camp lässt sich Elena auch noch gegenüber Sonja Kirchberger über Danni aus. „Wenn ich das Gefühl habe, dass hier jemand eine Show abzieht, dann sage ich das! Es ist einfach genug!" Prince Damien und Raúl Richter kommen dazu, aber Elena will nicht weiter darüber diskutieren.

Als Danni zurück im Camp ist, lässt auch sie Dampf ab: „Mir wird hier ständig unterstellt, ich mache eine Show. Ich kann das nicht mehr hören! Ich raste komplett aus! Ich habe es nicht nötig, eine Show zu machen, und schon gar nicht auf dem Rücken von meinem verstorbenen Mann. Ich will kein Mitleid, ich will gar nichts!"

Nach dem Frust folgt bei Elena Erleich

So lief Tag 7 im RTL-Dschungelcamp Elena kann in ihrer Matte nicht einschlafen – und erschreckt sich: „Ein Frosch!“ Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



So lief Tag 7 im RTL-Dschungelcamp Elena wackelt in ihrer Hängematte so energisch hin und her, dass sie fast herausfällt. Prince Damian greift ein und fängt sie auf. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 7 im RTL-Dschungelcamp Nach müde kommt doof – oder wütend: Elena holt nach Stunden der Schlaflosigkeit zu einem großen Monolog aus, der keinen ihrer Mitcamper verschont. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Donnerstag, 16. Januar: Böse Vorwürfe von Danni Büchners Kindern

15.30 Uhr: Wird Danni Büchner falsch dargestellt, von RTL bewusst in ein negatives Licht gerückt – einzig für die Quote? In der „Bild“ erheben die Kinder der Teilnehmerin ihre Stimmen.

„Mama kommt komplett falsch rüber“, sagt Danielas älteste Tochter Joelin dort. „Es reicht jetzt, wir lassen uns unsere Mama nicht kaputt machen. Wir kennen so manchen Trick der TV-Macher.“

Die Kinder stehen genau wie Danni Büchner seit Jahren für „Goodbye Deutschland“ vor der Kamera – nachdem ihre Mutter eine Beziehung mit Kult-Auswanderer Jens Büchner (inzwischen verstorben) eingegangen war.

„Es kann nicht sein, dass eine Sendergruppe, für die wir seit Jahren drehen, meine Mama in der Sendung ‘Die Stunde danach’ so runtermacht“, erklärt Schwester Jada.

In der Nachbereitungsshow hatte Moderatorin Angela Finger-Erben Montagabend mit den Gästen Ross Antony, Gisele Oppermann und David Friedrich ein wenig freundliches Liedchen über Büchner angestimmt.

7.11 Uhr: An Tag 6 im Dschungelcamp liegen die Nerven gleich bei mehreren Kandidaten blank. Elena Miras wütet gegen RTL, Sonja Kirchberger giftet gegen Danni Büchner und Danni Büchner gegen die Zuschauer, die sie immer und immer wieder in die Dschungelprüfung wählen.

Mittwoch, 15. Januar: Danni Büchner und die „Idioten“

6.16 Uhr: Malle-Jens-Witwe Danni Büchner hatte auch an Tag 5 die meiste Aufmerksamkeit für sich gepachtet. Man kann sich allerdings fragen, warum sie sich so viel Mühe gibt, eine Show nach der anderen abzuziehen. Schließlich posaunte sie frei heraus, wie viel – beziehungsweise wenig – sie von den RTL-Zuschauern hält. Und dann japste Danni Büchner im Dschungelcamp auch noch den Satz der Sätze.

Dschungelcamp- So lief Tag 5 Dschungelcamp- So lief Tag 5 Tag 5 im Dschungelcamp: Daniel Hartwich, Sonja Zietlow und Dr. Bob versuchen Danni Büchner Mut für die nächste Prüfung zuzusprechen. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Dschungelcamp- So lief Tag 5 Die Dschungelprüfung heißt „Ge-Fahrstuhl“. Über Büchner ergießt sich eine Kakerlakendusche. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Dschungelcamp- So lief Tag 5 „Ich kann das nicht. Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“, sagt sie und bricht damit die Dschungelprüfung ab. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Dschungelcamp- So lief Tag 5 Für das Camp bedeutet die abgebrochene Dschungelprüfung: Null Sterne – und damit kein Essen. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Dschungelcamp- So lief Tag 5 Ex-Boxprofi Sven Ottke (l.) und die anderen Camper wollen von Prince Damien wissen: Wie hast du herausgefunden, dass du bisexuell ist? Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Dschungelcamp- So lief Tag 5 Danni Büchner (r.) hatte kein einfaches Leben, das berichtet sie in der Nacht ausführlich Claudia Norberg. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Dschungelcamp- So lief Tag 5 Anastasiya Avilova und Raúl Richter traten zur Schatzsuche „Rundum Fragen" an. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Dschungelcamp- So lief Tag 5 Für jede richtig beantwortete Frage gab es einen Schlüssel – doch nur ein Schlüssel öffnet das Schloss an der Kette der Schatztruhe. Die beiden erkämpften sich starke elf Schlüssel, darunter auch den, der die Schatztruhe öffnet. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Dschungelcamp- So lief Tag 5 Die Camper haben die Frage zum Öffnen der Schatztruhe richtig beantwortet und ergattern: eine Zitrone. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Dienstag, 14. Januar: Das Jammern hört einfach nicht auf

6.31 Uhr: Eigentlich soll das Dschungelcamp die RTL-Zuschauer durch Unterhaltung aus ihrem Januartief holen, doch dieser Jahrgang zieht sie nur noch mehr runter. Auch an Tag 4 wurde wieder ordentlich genörgelt – und diesmal nicht nur von Danni Büchner. Unsere Kritikerin findet: Hört bitte endlich auf zu jammern!

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Tag 4 im Dschungelprüfung – und Danni und Elena müssen zum zweiten Mal zur Dschungelprüfung. Auf sie wartet dieses Mal der „Heiße Stuhl" – und offenbar hat Elena böse Vorahnungen. (Weitere Infos, Bilder und Videos zum Dschungelcamp finden Sie bei TVNOW auf tvnow.de) Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Die Aufgabe: Danni muss in den Boxen ertasten, was sich darin befindet, und es Elena so gut beschreiben, dass der richtige Begriff binnen 30 Sekunden genannt wird. Gelingt das nicht, fällt Elena in ein Becken voller Fischabfälle und Innereien. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Elena bejubelt einen guten Start in die Prüfung: Krabben, Schlange und Frösche kann sie erraten – drei Sterne. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Ein Jubelschrei von Elena. Ob der weitere gewonnene Stern oder die Freude, nicht in den Ekelfisch zu fallen, der Grund ist, bleibt offen. Wahrscheinlich beides. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Symbolbild: So denkt Elena Miras über einen Mix aus Fischabfällen und Innereien. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Danni greift nur sehr zögerlich in die Boxen…. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp …, da ist es nur eine Frage der Zeit, bis Elena doch den Weg in den Stinkebottich antreten muss. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Sehr, sehr schreckhaft: Danni Büchner. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Elena bekommt für ihre Leistung von den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich ein Lob. Danni geht diesbezüglich leer aus. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Einmal mehr muss sich Sven Ottke die Miesepeterei von Danni anhören. Klo, Dusche, Essen – über alle wird gemeckert. Sven ist das offenbar zu viel: „Uns geht es hier doch gut. Wenn man so denkt wie du, da kann man sich doch erschießen.“ Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Claudia Norberg und Marco Cerullo müssen zur Schatzsuche antreten. Die Truhe ist schnell geholt, den Schlüssel aber müssen sich die beiden in einem besonderen Outfit verdienen. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Und so sieht sie dann aus, die Schatzsuche „Vier Fäuste". Das Känguru-Pärchen muss mit Boxhandschuhen Murmeln in eine kleine Öffnung befördern. Sind genug Murmeln drinnen angekommen, kommt der Schlüssel für die Truhe näher. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Jubel bei Claudia, bei Marco braucht die Nachricht, dass sie die Schatzsuche erfolgreich abgeschlossen haben, offenbar noch ein wenig, um tatsächlich anzukommen. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Ausnahmsweise mal gute Stimmung im Camp: Die Kandidaten beantworten auch noch die Frage, die zwischen ihnen und dem Schatz steht, und gucken gespannt, was Claudia und Marco in der gewonnen Truhe mitgebracht haben. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Der überschaubare „Schatz“ besteht aus: drei Beuteln Pfefferminztee. Toni Trips ist mäßig begeistert. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Ernüchterung macht sich breit bei Toni Trips, Markus Reinecke, Claudia Norberg, Raúl Richter, Anastasiya Avilova, Danni Büchner und Sonja Kirchberger (von links). Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Elena Miras hatte sich offenbar (viel) mehr erhofft: „Ist das euer Ernst? Drei Teebeutel? Was ist das denn?" Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Elena lässt ihre genervte Stimmung an der Kochstelle an Anastasiya Avilova aus. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Ebenfalls genervt: Claudia Norberg, die nicht in den Schlaf findet. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

So lief Tag 4 im RTL-Dschungelcamp Marco Cerullo und Raúl Richter plaudern am Weiher. Marco sorgt sich um die Beziehung zu seiner Freundin Christina Grass. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Montag, 13. Januar: Warum Danni Büchner so nervt

15.37 Uhr: „Das was meine Ex gestern sagte, ist ganz klar eine Lüge und das ist ihr auch bewusst“ – Michael Wendler äußerte sich in der „Bild“ zu den diversen Anschuldigungen, die seine ehemalige Frau Claudia Norberg. „Meine Ex selbst beendete die Beziehung und Ehe und verlangte die Scheidung.“

In der Sendung hieß es, dass seine jetzige Partnerin Trennungsgrund gewesen sei. Die 19-jährige Laura Müller, Wendlers neue Freundin, hat Erfolg – zu einem hohen Preis.

6.53 Uhr: Ihr Mann war 2017 im Dschungelcamp: 2018 starb Schlagersänger Jens Büchner. Jetzt ist Büchners Witwe Danni Kandidatin in der RTL-Sendung – und macht das Dschungelcamp zur Danni-Büchner-Show. Im Moment fällt sie vor allem durch ihr vieles Nörgeln auf: Lesen Sie hier, was an Tag 3 im Dschungelcamp passierte.

Sonntag, 12. Januar: Wendlers Ex spricht über die Trennungsgründe

14.12 Uhr: Nachdem es in den vergangenen Jahren stückweise bergab ging, hat sich das Dschungelcamp in Sachen Quoten offenbar gefangen: 2,85 Millionen der 14- bis 49-Jährigen schalteten am Samstag ein, das entspricht einem mehr als guten Marktanteil von 36,3 Prozent.

Die Diskussionen, ob man die Show während der Buschbrände durchführen kann, und die damit verbundene Aufmerksamkeit, hatte demnach wohl eher einen förderlichen Effekt aufs Zuschauerinteresse.

Günter Krause hat das Dschungelcamp verlassen und wird nicht wieder zurückkehren. Foto: TVNOW

10.42 Uhr: Günther Krause, nach einem Schwächeanfall ausgeschieden, erklärte bei RTL, er wolle gern wieder ins Camp. RTL lässt ihn jedoch – bisher – nicht. Inwiefern hier eine Überraschung am Sonntagabend geplant ist? Der geneigte Zuschauer wird es ab 22.15 Uhr erfahren.

Aus dem Krankenhaus schickte Krause Grüße an die Bundeskanzlerin: „Liebe Angela, liebe Angie, falls du zusiehst, ich werde wieder richtig gesund“, sagte er in der zweiten Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. „Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Du wirst mich nicht los!“, sagte er an die Adresse von Merkel, die er vor dem Start der Show als gute Bekannte bezeichnet hatte.

9.37 Uhr: Die Ex von Michael Wendler packt aus – Laura Müller, die neue Partnerin des Schlagerstars, hat laut Claudia Norberg durchaus eine größere Rolle bei der Trennung des Paares gespielt – anders, als das bisher dargestellt wurde. Elena Miras, die Wendler und Müller kennt, kündigte sogleich an, noch eine Bombe zu zünden. An Tag Zwei kam, Wendler sei Dank, also etwas Schwung ins Camp.

1.32 Uhr: Viele hatten erwartet, dass RTL am Samstagabend direkt einen Nachfolger für den ausgeschiedenen Günther Krause benennt. Offenbar gibt es aber keinen neuen Kandidaten – oder zumindest noch nicht.

Samstag, 11. Januar: Sendezeit am Samstag zu anderer Uhrzeit

20.37 Uhr: Am Freitag war das Dschungelcamp um 21.15 Uhr gestartet und damit zu einer Primetime zum Start ins Wochenende. Ab Samstag ändert sich jedoch die Sendezeit. Auch wegen der Zeitverschiebung zwischen Australien und Deutschland läuft die Show zu einer neuen Uhrzeit: ab 22.15 Uhr.

17.15 Uhr: Nach dem Auszug von Günther Krause könnte RTL schon Samstag einen Nachrücker ins Camp im Dschungel Australiens schicken. Viele Zuschauer wünschen sich das offensichtlich, wenn man den Stimmen auf Twitter glauben schenkt. Auch der TV-Satiriker Oliver Kalkofe wünscht sich einen Ersatz für den zurückgetretenen Dschungel-Minister Günther Krause:

#IBES #Dschungelcamp Feierabend! Der schlappe Staffelstart ist überstanden - am besten einfach weiterschlafen. Hoffe auf starken Nachrücker für #Komakrause und gewohnt egomanisch-psychopathische Brainfuck-Bitchereien! Vielleicht bis morgen - wenn es sich lohnt! #HarmonisStopNow — Oliver Kalkofe (@twitkalk) January 10, 2020

Doch wer könnte nun folgen? Auf Twitter spekulieren Nutzer, Krause könnte doch einfach wieder fitgespritzt werden und zurückkehren. Ansonsten stünde sicherlich ein drittplatzierter DSDS-Teilnehmer oder ein ehemalige Soap-Darsteller bereit. Schon am Samstag könnte das Geheimnis gelüftet werden.

12.13 Uhr: Das RTL-Dschungelcamp ist am Freitagabend zur Primetime die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr schalteten etwas mehr Zuschauer ein. Im Schnitt 6,01 Millionen sahen ab 21.15 Uhr „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“.

07.12 Uhr: In der ersten Folge der 14. Staffel hat Ex-Minister und Kandidat Günther Krause, 66, das Camp schon wieder verlassen. Und zwar aus gesundheitlichen Gründen: Magen, Kreislauf und der Rücken sollen in geplagt haben.