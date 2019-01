Ibes 2019: Diese Stars ziehen ins Dschungelcamp bei RTL

Maden-Verkostung, Schlammbäder und Mutproben in luftiger Höhe: Genau, es ist wieder Dschungelcamp-Zeit. Am 11. Januar um 21.15 Uhr geht’s los, jetzt hat RTL die Kandidaten offiziell bekannt gegeben. Diese zwölf „Stars“ ziehen 2019 in den australischen Busch: 1. Doreen Dietel: Im Busch braucht es...