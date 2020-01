Dschungelcamp 2020: Die wichtigsten Fragen und Antworten

RTL schickt wieder C- und D-Promis in den Dschungel. Ab 10. Januar müssen sie sich den Ekel-Prüfungen stellen. Wen kennen Sie?

Alle Jahre wieder – „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ geht auch im Jahr 2020 weiter. Die 14. Staffel des Dschungelcamps startet am 10. Januar und wie üblich haben sich zwölf mehr oder weniger Prominente finden lassen, um bis zu zwei Wochen lang Dschungelprüfungen über sich ergehen zu lassen.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Show.

Dschungelcamp 2020 – wann startet IBES und was sind die Sendezeiten?

Die 14. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ startet am 10. Januar um 21.15 Uhr auf RTL. Bis zum Finale am 25. Januar gibt es dann täglich um 22.15 Uhr eine neue Folge. Im Anschluss an die reguläre Sendung läuft „Ich bin ein Star - holt mich hier raus! Die Stunde danach“, in der Moderatorin Angela Finger-Erben mit Gästen die aktuellen Geschehnisse im Camp analysiert. Teils im Hauptprogramm, teils auf RTLplus.

Am 19. Januar läuft ab 20.15 Uhr zudem „Die Große Dschungelparty“ und der beliebte „Dr. Bob“ bekommt seine eigene Sendung. Der charmante „Arzt“, der mit eigentlichem Namen Robert McCarron heißt und eigentlich gar kein Arzt ist, wird im Spin-Off „Dr. Bob's Australien“ am 12. Januar um 20.15 Uhr mit den Ex-Kandidaten Evelyn Burdecki und Thorsten Legat Australien erkunden.

Wer sind die bisherigen Dschungelkönige?

Evelyn Burdecki (Reality-Show-Teilnehmerin)

Jenny Frankhauser (Reality-Show-Teilnehmerin)

Marc Terenzi (Pop-Sänger)

Menderes Bagci (DSDS-Teilnehmer)

Maren Gilzer (Schauspielerin, Fotomodell)

Melanie Müller (Schlagersängerin)

Joey Heindle (Popsänger, DSDS-Teilnehmer)

Brigitte Nielsen (Model, Schauspielerin)

Peer Kusmagk (Schauspieler, Moderator)

Ingrid van Bergen (Schauspielerin, Synchronsprecherin)

Ross Antony (Sänger, Entertainer)

Désirée Nick (Schauspielerin, Sängerin)

Costa Cordalis (Schlagersänger)

Wer brach das Dschungelcamp schon ab?

Nicht jeder Promi ist für das harte Leben im Dschungel und die ekligen Dschungelprüfungen geschaffen. Es gab schon einige, die es nicht mehr aushielten und sich mit dem legendären Satz „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ aus dem australischen Busch retteten.

Diese Stars legten einen kurzen – und meist peinlichen – Auftritt hin:

Giuliana Farfalla: Nach sechs Tagen entschied das Model, das Camp zu verlassen. Sie belegte den zwölften Platz.

Nach sechs Tagen entschied das Model, das Camp zu verlassen. Sie belegte den zwölften Platz. Dolly Buster: Sie kehrte dem Dschungelcamp nach sage und schreibe 36 (!) Stunden den Rücken zu.

Sie kehrte dem Dschungelcamp nach sage und schreibe 36 (!) Stunden den Rücken zu. Helmut Berger: Bei ihm zog Dr. Bob nach nur zwei Tagen die Reißleine und schickte ihn zurück ins Hotel Palazzo Versace.

Bei ihm zog Dr. Bob nach nur zwei Tagen die Reißleine und schickte ihn zurück ins Hotel Palazzo Versace. Dustin Semmelrogge: Der Sohn von Schauspieler Martin Semmelrogge verließ in der ersten Staffel das Camp freiwillig – nach drei Tagen

Der Sohn von Schauspieler Martin Semmelrogge verließ in der ersten Staffel das Camp freiwillig – nach drei Tagen Michael Wendler: Er ging an Tag vier – um dann nach einem Tag Erholung im Hotel darum zu betteln, doch wieder ins Dschungelcamp ziehen zu dürfen.

Er ging an Tag vier – um dann nach einem Tag Erholung im Hotel darum zu betteln, doch wieder ins Dschungelcamp ziehen zu dürfen. DJ Tomekk: Der Musiker ging nicht ganz freiwillig, RTL schmiss ihn 2008 raus. Zuvor war ein Privatvideo aufgetaucht, in dem der Musiker den Hitlergruß zeigt.

Der Musiker ging nicht ganz freiwillig, RTL schmiss ihn 2008 raus. Zuvor war ein Privatvideo aufgetaucht, in dem der Musiker den Hitlergruß zeigt. Sarah Knappik: Die Blondine zog nach großem Ärger mit ihrem Camp-Mitbewohnern an Tag elf aus dem Busch aus.

IBES 2020 – welche Änderungen gibt es?

Australien wird seit Wochen von verheerenden Buschbränden heimgesucht, die Situation ist weiterhin dramatisch. Aus diesem Grund führte RTL für die aktuelle Staffel von IBES eine neue Regel ein: Lagerfeuer ist tabu, auch Kerzen dürfen nicht verwendet werden. Stattdessen gibt es in diesem Jahr gasbetriebenes Feuer. Der Ort Dungay in New South Wales, in dem das Camp liegt, ist zwar nicht unmittelbar von den Flammen bedroht, die Sicherheitsvorkehrungen sollen aber trotzdem eingehalten werden.

Das bedeutet für die Teilnehmer, dass sie das Lagerfeuer nachts nicht mehr zu Zweit bewachen müssen – was bisher ein Garant für tränenreiche Geständnisse, Lästereien und allerlei Drama war.

Wer war bei der letzten Dschungelcamp-Staffel dabei?

Ins Camp zogen zwölf Kandidaten ein. Das letzte Mal waren im australischen Outback dabei:

• Bastian Yotta (Unternehmer, Selfmade-Millionär)

• Chris Töpperwien („Currywurst-König“, bekannt aus „Goodbye Deutschland“)

• Domenico de Cicco („Die Bachelorette“, „Bachelor in Paradise“)

• Doreen Dietel (Schauspielerin, Gastronim)

• Evelyn Burdecki („Der Bachelor“, „Promi Big Brother“)

• Felix van Deventer („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“)

• Gisele Oppermann („Germany’s next Topmodel“)

• Leila Lowfire (Erotikmodel, Podcasterin)

• Peter Orloff (Sänger und Komponist)

• Sandra Kiriasis (Bob-Weltmeisterin)

• Sibylle Rauch (Erotik-Ikone, „Eis am Stiel“)

• Thomas „Tommi“ Piper (Synchronsprecher, Stimme von „Alf“)

Wer gewann das Dschungelcamp 2019?

Reality-Sternchen Evelyn Burdecki setze sich in der 13. Staffel des Dschungelcamps im Finale gegen Felix van Deventer und Peter Orloff durch. Die Blondine gewann im Gegensatz zu allen anderen Dschungelköniginnen und -königen erstmals ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro und gab an, damit „Bücher kaufen“ und „Brunnen bauen“ zu wollen.

Was aus ihren großen Plänen geworden ist, ist leider nicht bekannt. Burdecki bleibt dem Dschungelcamp aber treu und wird dieses Jahr in dem Spin-Off „Dr. Bob's Australien“ zu sehen sein, wo sie mit dem Camp-„Doktor“ Dr. Bob und dem Ex-Camper Thorsten Legat, der in der 10. Staffel dabei war, Australien erkundet.

Wer moderiert das Dschungelcamp?

Seit der siebten Staffel im Jahr 2013 moderieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Show. Die Texte kommen von Micky Beisenherz und Jens Oliver Haas, dem Ehemann von Zietlow.

Die ersten sechs Staffeln führte Sonja Zietlow noch gemeinsam mit Dirk Bach durch die Sendung. Im Jahr 2012 wurde Bach tot im Appartement eines Hotels in Berlin aufgefunden, er starb wohl an Herzversagen.

Wer ist Dr. Bob?

Eigentlich heißt Dr. Bob Robert McCarron. Ein Arzt ist er allerdings nicht, auch wenn es bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ immer den Anschein hat. Aber nein, er ist ein australischer Spezialeffekt-Künstler, Maskenbildner und ausgebildeter Rettungssanitäter. Somit verfügt er zumindest über ein kleines medizinisches Basiswissen.

Wo wird das Dschungelcamp gedreht?

Den genauen Drehort des Dschungelcamps hält RTL zwar offiziell geheim, inzwischen ist er aber bekannt: Es handelt sich um ein ehemaliges Farmgelände im Ort Dungay in New South Wales sein, nicht weit entfernt von der 8000-Einwohner-Stadt Murwillumbah. Das Gelände dient nicht nur als Kulisse für das deutsche Dschungelcamp, sondern auch für internationale IBES-Formate, etwa der britischen Version „I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!“

Die Zeitverschiebung kommt den Zuschauern in Deutschland entgegen: Im Camp ist es früher morgen, wenn die Sendung in Deutschland beginnt (MEZ+10).

Dschungelcamp – Woher kommt das Format ursprünglich?

Vorbild für das Dschungelcamp ist die britische Show „I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!“, die erstmal im Jahr 2002 im britischen Fernsehen lief. Das Format wurde auch in andere Länder exportiert – zum Beispiel nach Dänemark, Frankreich, die Niederlande und sogar nach Indien.

Am erfolgreichsten läuft die Sendung aber im Vereinigten Königreich und in Deutschland. Bei uns war IBES das erste Mal 2004 zu sehen

Wie sind die Quoten für „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“?

Das Zuschauerinteresse sackte seit dem Jahr 2016 stetig ab. Die letzte Staffel im Jahr 2019 war die schwächste seit Jahren, mit durchschnittlich 5,2 Millionen Zuschauern. Auch im Vorjahr waren die Zahlen nicht rosig – im Schnitt schauten 5,5 Millionen Zuschauer die Sendung.

Nur eine einzige Staffel war noch schwächer als 2019: Im Jahr 2008 schalteten durchschnittlich 4,9 Millionen Menschen ein. Eine Grafik des Portals „statista“ zeigt die Dschungelquoten im Verlauf.

Dschungelcamp 2020 – wer sind die Kandidaten?

Diese zwölf Promis ziehen am 10. Januar in den australischen Busch:

1. Anastasiya Avilova: Bekannt aus „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ und vom Cover des „Playboy“.

2. Claudia Norberg: Claudia Norberg hat bisher vor allem als Ex von Michael Wendler Schlagzeilen gemacht.

3. Danni Büchner: Danni Büchner wurde als Frau an der Seite des Kult-Auswanderers Jens Büchner aka „Malle-Jens“, der durch die VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" Berühmtheit erlangte, bekannt. Büchner starb an Lungenkrebs.

4. Elena Miras: Die 27-Jährige war 2017 in der ersten Staffel „Love Island“ zu sehen und zog 2019 ins „Sommerhaus der Stars“ – beide Shows gewann sie.

5. Günther Krause: Günther Krause war von 1991 bis 1993 Bundesverkehrsminister.

6. Marco Cerullo: Cerullo suchte seine Traumfrau zuerst 2017 bei „Die Bachelorette“, war 2018 Kandidat bei „Take Me Out“ und fand die große Liebe schließlich in Christina Grass beim „Bachelor in Paradise“ im Jahr 2019.

7. Markus Reinecke: Der 50-Jährige besitzt nicht nur ein Antiquitätengeschäft, sondern hat sich auch bei TV-Formaten wie „Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal“ oder „Der Trödeltrupp“ einen Namen gemacht.

8. Prince Damien: Der 29-Jährige mit dem royalen Namen gewann im Jahr 2016 die 13. Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“.

9. Raúl Richter: Er war sieben Jahre bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

10. Sonja Kirchberger: Der Erotikfilm „Die Venusfalle“ machte sie als Coco berühmt.

11. Sven Ottke: Der Boxer war von 1998 bis 2003 ungeschlagener Weltmeister im Supermittelgewicht,

12. Toni Trips: Sie war in der 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“.

Mehr über die Biografien der Teilnehmer des Dschungelcamps 2020. (bekö/les/jha/lhel)