Inflation: Neue Zahlen für Deutschland - EU schockt mit Prognose

Die Energiepreise steigen und steigen. Mit diesen Tipps bekommst du deine Ausgaben in den Griff.

Alarmierende Wirtschaftsprognose für Deutschland und Europa: Die EU-Kommission hat ihre bisherige Zuversicht aufgegeben und erwartet jetzt, dass die hohen Inflationsraten nicht so schnell wieder zurückgehen – im Gesamtjahr 2022 wird demnach in Deutschland die Inflation bei 7,9 Prozent liegen, im nächsten Jahr immer noch bei 4,8 Prozent.

Die Preissteigerungen fallen damit hierzulande noch etwas höher aus als im Durchschnitt der Euro-Zone (7,6 Prozent in diesem Jahr, 4,0 Prozent im nächsten Jahr). Die früheren Erwartungen in Berlin und Brüssel, der Preisanstieg werde sich kurzfristig wieder beruhigen, sind damit hinfällig. Noch Ende April hatte die Bundesregierung in ihrer Frühjahrsprognose erklärt, dass die Inflation nächstes Jahr auf 2,8 Prozent sinken werde, nach 6,1 Prozent 2022.

Inflation in Deutschland: Wirtschaftswachstum bricht ein

Zugleich bricht das Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union wegen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise massiv ein, ein starker Knick wird für die kommenden Monate erwartet – gegenüber dem Vorjahr wird sich das Bruttoinlandsprodukt 2022 deshalb auf 2,7 Prozent halbieren, 2023 wird die Wachstumsrate sogar auf weniger als ein Drittel (1,5 Prozent) zurückgefallen sein.

In Deutschland sieht es noch schlimmer aus: Hier erwarten die Experten jetzt nur noch ein Wachstum von 1,4 Prozent in diesem Jahr und 1,3 Prozent im nächsten Jahr – deutlich weniger, als die Bundesregierung zuletzt angegeben hatte. Lesen Sie auch den Kommentar: So ist die Inflation nicht zu stoppen, liebe EZB

Inflation: Stopp der Gaslieferungen würde Lage verschlimmern

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) war noch Ende April von 2,2 Prozent Wachstum 2022 ausgegangen und einem Anstieg auf 2,5 Prozent im nächsten Jahr – stattdessen geht es jetzt deutlich abwärts. Die EU-Kommission warnt sogar, es könne noch schlimmer kommen als von ihr jetzt vorhergesagt – denn ein plötzlicher Stopp der russischen Gaslieferungen, der die Schlüsselindustrien in Deutschland schwer treffen würde und damit das Wachstum weiter einbrechen ließe, ist da noch gar nicht eingerechnet.

Die neue EU-Vorschau zeigt zudem, dass Deutschland ohnehin schon jetzt zur großen Wachstumsbremse geworden ist: Deutschland liegt in der Eurozone bei der Wachstumsrate auf dem letzten Platz aller 19 Euro-Staaten. Ein Grund dafür dürfte die starke Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft sein. Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis sagte: „Russlands Krieg gegen die Ukraine wirft weiter einen langen Schatten auf Europa und unsere Wirtschaft.“ Die Union kämpfe mit Herausforderungen an mehreren Fronten, von steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen bis hin zu einer großen Ungewissheit, wie sich die globale Wirtschaft entwickeln werde.

Corona-Pandemie kann zu neuem Wirtschaftseinbruch führen

Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni räumte deshalb ein, dass selbst die neue Prognose noch zu optimistisch sein könnte: Wegen des ungewissen Verlaufs des Ukraine-Kriegs und der Abhängigkeit von unsicheren Gaslieferungen seien Vorhersagen schwierig. „Ein neuer Anstieg des Gaspreises könnte die Inflation weiter hochtreiben und das Wachstum ersticken“, sagte Gentiloni. Sekundäreffekte könnten die finanzielle Stabilität gefährden. Und möglicherweise werde ein neuer Anstieg der Corona-Pandemie zu erneuten Störungen der europäischen Wirtschaft führen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf abendblatt.de.