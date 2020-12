Deutsche Bahn: Was Kunden für die Weihnachtsreise wissen müssen

Videografik: So wird die Atemluft in Passagierzügen ausgetauscht

Die Deutsche Bahn will den Reiseverkehr zu Weihnachten durch deutlich mehr Züge und Sitzplätze sicherer machen. Insgesamt werden auf den Hauptachsen rund 100 Sonderzüge eingesetzt und damit täglich etwa 130.000 zusätzliche Sitzplätze entstehen, kündigte der DB-Vorstand Berthold Huber am Mittwoch an. „Wir fahren soviel Züge wie nie zuvor in einem Monat.“