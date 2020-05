Tarifverhandlungen sind in der Corona-Krise ein Drahtseilakt. Viele Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern wurden verschoben. Wo verhandelt wird, kommt es oft zu Notabschlüssen, wie in der Metall- und Elektroindustrie, in der es in diesem Jahr keine Lohnerhöhung geben wird.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder