Coronavirus-Krise lähmt Wirtschaft: Deutschland droht schwere Rezession

Autowerke stehen still, Läden sind geschlossen, Hotels und Restaurants sind weitgehend dicht, Hunderttausende Menschen arbeiten kurz. Deutschland droht durch die Corona-Pandemie eine schwerwiegende Rezession, die auch die Arbeitslosigkeit in die Höhe treiben wird. Dies sagen die fünf führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten voraus.

„In der Spitze wird die Arbeitslosenquote in diesem Jahr auf 5,9 Prozent und die Zahl der Kurzarbeiter auf 2,4 Millionen hochschnellen“, sagte ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Im Durchschnitt werden die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahr um knapp eine Viertel Million auf 2,5 Millionen steigen.

Die Rezession hinterlässt Spuren auf dem Arbeitsmarkt und im Staatshaushalt

Die Wirtschaftsleistung werde in diesem Jahr um 4,2 Prozent schrumpfen. Erst im kommenden Jahr erwarten die Wissenschaftler wieder eine Erholung. Die Wirtschaft soll dann um 5,8 Prozent wachsen. „Die Rezession hinterlässt deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt und im Staatshaushalt“, sagt ifo-Konjunkturchef Wollmershäuser.

Das Bruttoinlandsprodukt sei schon im ersten Quartal um 1,9 Prozent geschrumpft. Im zweiten Quartal werde es als Folge des Shutdowns um 9,8 Prozent einbrechen. Dieser Einbruch ist mehr als doppelt so groß wie jener während der Weltfinanzkrise im ersten Quartal 2009.

Positiver Blick in die Zukunft: Deutschland könnte Einbruch verkraften

Dennoch blicken die Wirtschaftsforscher auch positiv in die Zukunft: „Deutschland bringt gute Voraussetzungen mit, den wirtschaftlichen Einbruch zu verkraften und mittelfristig wieder das wirtschaftliche Niveau zu erreichen, das sich ohne die Krise ergeben hätte“, sagt Wollmershäuser.

Die günstige Finanzlage ermögliche es dem Staat, weitgehende Maßnahmen zur Abfederung der kurzfristigen negativen Folgen für Unternehmen und private Haushalte zu ergreifen. Schon jetzt haben Bund und Länder Hilfspakete in Form von Zuschüssen und Kreditprogrammen in Milliardenhöhe aufgelegt.

Corona-Hilfsprogramme führen zu Rekorddefizit für den Staat

Diese führen in diesem Jahr jedoch zu einem Rekorddefizit beim Gesamtstaat von 159 Milliarden Euro. Die Staatsverschuldung wird damit in diesem Jahr auf 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen.

Die Preise werden unterdessen in diesem Jahr nur moderat um 0,6 Prozent steigen. Dies ist dem geringen Ölpreis zu verdanken, der vor allem aufgrund von Streitigkeiten zwischen den Erdöl produzierenden Ländern in den Keller gesackt ist.

Allerdings sind mit der Prognose auch weitere Abwärtsrisiken verbunden. Es könne natürlich auch sein, dass sich die Pandemie deutlich langsamer abschwächen als angenommen. Auch das Wiederhochfahren der wirtschaftlichen Aktivität könnte schlechter gelingen und eine erneute Ansteckungswelle auslösen. Verwerfungen im Finanzsystem aufgrund zunehmender Unternehmensinsolvenzen würden wahrscheinlicher, die durch staatliche Schutzschilde nicht verhindert werden könnten.

Hintergrund: Was die Rezession für die Bürger bedeutet

Die Gemeinschaftsdiagnose wird erarbeitet vom DIW in Berlin, vom ifo Institut in München, vom IfW in Kiel, vom IWH in Halle und vom RWI in Essen.

