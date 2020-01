„Facebook Dating“ kommt jetzt auch nach Deutschland

Berlin. Facebook eifert Tinder nach: Das Netzwerk bekommt nun auch in Deutschland eine eigene Dating-Funktion. Wir zeigen, was sie kann.

Gute Nachrichten für alle Fans der digitalen Partnersuche: „Facebook Dating“ soll bald auch in Deutschland verfügbar sein. Wie Facebook in einer Mitteilung ankündigt, soll die Funktion passend zum Valentinstag am 14. Februar nach Deutschland, Österreich und die Schweiz kommen. In den USA ist die Funktion bereits seit September 2019 verfügbar. Mit seinen Milliarden Nutzern weltweit könnte Facebook anderen Dating-Portalen wie Tinder, OkCupid, Bumble und Lovoo ernsthafte Sorgen bereiten.

Konzernchef Mark Zuckerberg hatte die Funktion bereits im Mai 2018 angekündigt – mitten im größten Datenschutzskandal der Firmengeschichte. Der Facebook-Dienst solle dabei helfen, langfristige Beziehungen aufzubauen und nicht vorrangig One-Night-Stands, sagte der Konzernchef mit Blick auf Tinder.

„Facebook-Dating“ soll zu langfristigen Beziehungen führen

Für das Flirten auf Facebook soll es eine gesonderte Startseite geben, die über ein Herz in der Schaltseite erreicht werden kann. Auf der Dating-Seite sollen dann Partner gefunden werden, die zu den eigenen Interessen und Vorlieben passen. Dazu sollen Nutzern etwa Veranstaltungen und Gruppen vorgeschlagen werden, wo sie potenzielle Partner finden könnten.

Facebook soll dem Nutzer auch Personen vorschlagen können, die zu seinen Vorlieben passen. Bei der Auswahl wird nicht wie bei Tinder nach links oder rechts gewischt, um Ablehnung oder Zustimmung zu signalisieren, sondern es sollen Likes verteilt werden. Personen, mit denen der Suchende auf Facebook befreundet ist, sollen nicht vorgeschlagen werden.

Anders als bei vielen anderen Dating-Plattformen können Nutzer Nachrichten verschicken, ohne sich zuvor mit dem Adressaten verknüpft zu haben – wie zum Beispiel beim Tinder-Match. Bilder, Videos oder Links können jedoch nicht versendet werden. Unpassende Partnervorschläge können aus der Liste gelöscht werden.

Wie „Facebook Dating“ auf das Smartphone kommt:

Für die Funktion muss keine neue App heruntergeladen werden

Mit dem neuen Update wird die Funktion automatisch in die bestehende App integriert

Um die Funktion zu verwenden, muss der Nutzer sich einmalig im Dating-Bereich registrieren

Für die Funktion wird ein zweites Profil angelegt, das mit dem ersten verknüpft ist

Auf das Dating-Profil werden nur Name, Alter und Standort übertragen

Facebook-Freunde erfahren nicht, ob man die Dating-Funktion nutzt

Nutzer können keine Bilder, Videos oder Links verschicken

Der Dienst soll zunächst kostenlos sein

Spezielle Funktion der Dating-App: „Secret Crush“

Mit einer speziellen Funktion können auch geheime Schwärmereien zu einem gemeinsamen Treffen führen. Dank des „Secret Crush“ kann der Nutzer bis zu neun Facebook-Freunde oder Personen, denen er auf Instagram folgt, auf eine Liste setzen. Die Auserwählten erfahren von ihrem Platz auf der Liste erst etwas, wenn sie die jeweilige Person selbst auf ihre Liebes-Liste setzen.

• Interview: Macht Online-Dating unser Beziehungsleben kaputt?

„Facebook Dating“ und andere Dating-Apps – Mehr Informationen:

Bei „Facebook-Dating“ soll der Schutz von Daten und der Privatsphäre angeblich oberste Priorität haben. Viele Dating-Apps schneiden beim Thema Datenschutz allerdings schlecht ab. Im Juli 2019 war bekannt geworden, dass Scientology offenbar Datingplattformen im Internet nutzt, um neue Mitglieder zu gewinnen.

In den USA ist Online-Dating ein so großer Markt, dass es sogar professionelle Agenturen gibt, die die Online-Dating-Profile von Nutzern verwalten. Von der Suche nach interessanten Kandidaten bis zum Vereinbaren des ersten Dates übernehmen die Ghostwriter alles. (msb)