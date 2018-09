Ryanair: 190 Flüge abgesagt – Wieder Streiks bei Ryanair

Zum Beginn der Herbstferien in einigen deutschen Bundesländern müssen sich Ryanair-Passagiere auf erneute Streiks einstellen. Die irische Fluggesellschaft sagte am Dienstag 190 Europa-Flüge ab, die für diesen Freitag (28. September) geplant waren.Unklar blieb zunächst, ob sich an dem Arbeitskampf...