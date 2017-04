VW sammelt Daten in China

Der VW-Konzern will chinesischer werden. Das kündigte Konzernchef Matthias Müller an. Ein Baustein dieser Strategie ist die frisch vereinbarte Kooperation zwischen dem Autobauer und der chinesischen Universität Tongji in Shanghai. Die 64.000 Studenten der Universität und auch die meisten Professoren sprechen Deutsch, wie Professor Jun Ma in Shanghai erläuterte. Nach seinen Worten fungiert die Hochschule,...