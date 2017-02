Ankaras Machtdemonstration in Deutschland

Die türkische Regierung macht Wahlkampf. Nicht in Istanbul oder Ankara. Sondern in Köln und Oberhausen. 10.000 Anhänger der AKP-Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan wollen am Samstag in die Arena nach Oberhausen kommen und den türkischen Ministerpräsidenten und AKP-Chef Binali Yildirim feiern. Am Donnerstagabend sollte Außenminister Mevlüt Cavusoglu vom G20-Treffen in Bonn nach Köln reisen und dort einen Vortrag halten. Deutsche...