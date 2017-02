Erdogans Einpeitscher

Der Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim am Samstag in Oberhausen hat im Vorfeld heftige Reaktionen ausgelöst. „Werbefeldzug für eine Diktatur“ und „unglaubliche Frechheit“, echauffieren sich Politiker von CSU bis Linkspartei. Was der AKP-Politiker im Ruhrgebiet vorhat, liegt...