Erdogan entlässt tausende Staatsbeamte

Istanbul. Mehr als ein halbes Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut Tausende Staatsbedienstete per Dekret entlassen. Nach dem in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Erlass müssen 4464 Beamte ihre Posten räumen. Im Zusammenhang mit dem Putschversuch...