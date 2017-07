Linda W. aus Pulsnitz bereut laut Bericht Unterstützung des IS

Die 16-jährige Linda W. aus Pulsnitz in Sachsen war in den Irak gereist und hatte sich dem IS angeschlossen. Laut einem Medienbericht scheint sie dies nun zu bereuen.Das Mädchen berichtete einem vom Recherchenetzwerk von „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR beauftragten Reporter in Bagdad von ihren...