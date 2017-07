Vier deutsche IS-Anhängerinnen laut "Spiegel" im Irak in Haft

Diplomaten des Auswärtigen Amts haben einem Medienbericht zufolge vier in irakischer Haft sitzende deutsche Frauen besuchen können, die zur Extremistenmiliz IS gehören sollen. Unter den Gefangenen sei auch die 16-jährige Linda W. aus Pulsnitz in Sachsen, berichtet der „Spiegel“. Den Frauen gehe es...