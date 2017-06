Donald Trump warnt Machthaber Baschar al-Assad vor Giftgaseinsatz

So scharf hat das Weiße Haus dem syrischen Diktator Baschar al-Assad noch nie gedroht. Man habe Hinweise, dass das Regime erneut einen Giftgasangriff und damit einen Massenmord an Zivilisten vorbereite, erklärte der Sprecher von US-Präsident Donald Trump, Sean Spicer, am Dienstag in...