Aktivisten: Mindestens 58 Tote bei Giftgasangriff in Syrien

In Syrien sind bei einem mutmaßlichen Giftgasangriff in der nordwestlichen Provinz Idlib Beobachtern zufolge mindestens 58 Menschen getötet worden. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Dienstag, bei den Luftschlägen auf die Stadt Chan Scheichun seien elf...