Angela Merkel als CDU-Chefin bestätigt - Es ist das schlechteste Ergebnis ihrer Kanzlerschaft

Erst wird sie gefeiert, der Beifall will nicht aufhören, mehr als elf Minuten lang. Aber dann kommt die Wahl zur CDU-Vorsitzenden, und das Ergebnis ist ernüchternd und will so gar nicht zur Euphorie passen. Nur 89,5 Prozent der 1.001 Delegierten auf dem Essener CDU-Parteitag stimmen am Dienstag für Angela Merkel. Sie hat an Strahlkraft verloren. Nur 2004 hatte sie ein schlechteres Ergebnis erzielt. Die Kanzlerin muss es in Essen geahnt...