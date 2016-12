Angela Merkel beklagt Hass-Debatten – „Da fallen alle Hemmungen“

Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat deutliche Kritik an der öffentlichen Debattenkultur in Deutschland geübt. Es gebe „keinen Respekt vor Lehrern, Feuerwehrleuten, Polizisten“, klagte Merkel auf dem Bundesparteitag der CDU in Essen. „Da fallen alle Hemmungen. Da sage ich: So nicht!“...