Donald Trump neuer US-Präsident - So reagiert das Netz

So reagiert das Netz auf Trump als neuen US-Präsidenten

Das, was Viele für unmöglich gehalten haben, ist eingetreten: Donald Trump gewinnt eine der wohl giftigsten US-Wahlen und wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Nachdem seine Rivalin Hillary Clinton wochenlang und bis zuletzt in Umfragen vorne lag, siegte der Milliardär am Ende sogar deutlich.

Kurz nach Bekanntwerden des Ergebnis machten im Netz Karikaturen die Runde, die den Sieg von Trump teilweise mit einer bevorstehenden Apokalypse verglichen oder sich mit den möglichen Folgen seiner Präsidentschaft auseinandersetzten – wenn auch mit einem Augenzwinkern.

Die lustigsten Bilder haben wir hier zusammengefasst. (bekö)