Grundwasser und Gülle

Mit dem Versöhnen von Ökonomie und Ökologie, nicht nur in Sonntagsreden oft beschworen, ist das so eine Sache. Das Ziel ist edel, die Realität profan. In der Praxis regiert oft harter Lobbyismus. Hinter dem stecken nicht immer nur Profitinteressen, sondern zuweilen auch handfeste Existenzängste....