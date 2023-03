Gesunde Ernährung lässt Menschen meist älter, fitter und zufriedener werden. Bei Menschen, die unter Orthorexie leiden, nimmt die gesunde Ernährung aber ungesunde Ausmaße an.

Beschreibung anzeigen

Dr. Matthias Riedl rät, Kinder an immer neue Gemüsesorten zu gewöhnen, auch wenn sie anfangs protestieren.

Dr. Matthias Riedl erklärt im Podcast, was bei der Ernährung schon in Kitas falsch läuft und wie man Kinder an gesundes Essen gewöhnt.