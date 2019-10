Wie Eltern Kindern den Anschlag von Halle erklären können

Nicht nur nach dem jüngsten offenbar rechtsextremistischen Anschlag in Halle an der Saale bestimmen Berichte über Amok, Terror und andere Gewaltverbrechen die Nachrichten. Auch Kinder und Jugendliche kommen daran nicht vorbei. Terror, Tote, Trauer – das macht Angst. Wie gehen Eltern am besten mit...