Chemie-Nobelpreis für die Väter der Lithium-Ionen-Akkus

Diese Erfindung hat die Welt verändert. Lithium-Ionen-Batterien verdanken wir, dass ein Smartphone in die Hosentasche passt und nicht kiloschwer am Rücken getragen werden muss. Sie stecken in Laptops, E-Bikes, Hörgeräten, Herzschrittmachern. Dank ihnen können wir den Strom von Solar- und...