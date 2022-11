Folge 17 - New Work Now

Folge 17 - New Work Now #17 Simone Carstens | Über wertschätzende Kommunikation

Simone Carstens ist mit Leidenschaft Teil der Telekom. Das spiegelt sich deutlich in ihrem Gespräch mit Hostin Kira Marie wider. Dabei setzt sie vor allem auf den Magenta Spirit, aber auch darauf, wie das Unternehmen Diversity einsetzt. Denn schließlich ist Diversity für Simone Carstens eine Führungsaufgabe, die sie auch innerhalb ihrer Tätigkeiten als Geschäftsführerin klar integriert. Wie sie zudem Chancengleichheit und Female Leadership in ihr privates als auch berufliches Leben miteinbezieht, welche Tipps sie gerne Geschäftsführer:innen mit auf den Weg geben möchte und was ihr die Mitarbeiterbindung bedeutet, erzählt sie Euch in der neuen Folge von New Work Now.