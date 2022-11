Über ein besonderes Projekt im Personalwesen - Teil 2

New Work Now geht mit Felicitas Birkner, Maren Haimhof, Dr. Holger Schmidt und Dominique René Fara in die zweite Runde. Im Verlauf des weiteren Gesprächs lernt ihr die vier noch besser kennen und erfahrt, wieso ihr das Buch lesen solltet, auch wenn ihr Euch nicht für HR interessiert. Auch die zukünftige Entwicklung von Human Resources zu Human Relations kommt zur Sprache. Und wer sich schon immer gefragt hat, was hinter der Plattformökonomie steckt und wie diese zu New Work steht, dann seid ihr hier genau richtig. Viel Spaß!

Empfehlungen der Woche:

Bestellt Euch ab Ende November/Anfang Dezember das Buch von Felicitas Birkner, Maren Haimhof, Dr. Holger Schmidt und Dominique René Fara und vielen weiteren.

Ab Frühjahr 2023 erhältlich.

