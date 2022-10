Folge 10 - New Work Now

Folge 10 - New Work Now Nadine und Nico Burchhardt I Über Social Recruiting, die New Work Power und ein Perfect Match

New Work zeigt immer wieder auf, wie wichtig es ist, sich auf den Menschen zu fokussieren. Genau das ist die Mission der Burchhardt Solutions GmbH. Nico Burchhardt ist Geschäftsführer dieser Unternehmensberatung und seine Frau Nadine ist dort als Marketing- und Public Relations-Managerin tätig. Ihr Unternehmen begleitet besonders die Mitarbeitergewinnung und -bindung und hat einen wirklich innovativen Weg eingeschlagen. Was ein besonderes Recruiting Tool damit auf sich hat, wie ihre Leidenschaft für New Work entstand und wie relevant die eigene Stimme ist, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Ihr Motto: Einfach mal machen. Viel Spaß beim Reinhören!