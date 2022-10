Folge 09 - New Work Now

Folge 09 - New Work Now New Work meets Female Leadership - Paneltalk auf der Digital X 2022 mit Dr. Irène Kilubi und Annette Rompel

New Work bedeutet nicht nur mehr Flexibilität im Arbeitsleben, sondern auch Diversität oder Vielfalt aufzugreifen. Solche Gesprächsthemen waren Teil des diesjährigen Digital X-Panels von Unternehmensberaterin Dr. Irène Kilubi, Chefredakteurin des VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG Annette Rompel und Podcasthostin Kira Marie Cremer. Für alle drei spielt New Work eine wichtige Rolle und genau das vereint sie. Seid gespannt, was sie euch zu ihrem Herzensthema erzählen, wie sie das Panel erlebt haben und noch so viel mehr.