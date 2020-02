Robert Pattinson zeigt sich erstmals als Batman

Pattinson wurde als Vampir Edward Cullen in der "Twilight"-Saga berühmt.

Los Angeles Ein kurzer Clip im Netz: Schauspieler Robert Pattinson taucht in seiner neuen Rolle als Batman im Internet auf.

Erste Kostprobe von Robert Pattinson (33) als Batman: US-Regisseur Matt Reeves ("Planet der Affen") hat ein kurzes Video von einem Kameratest mit dem britischen Schauspieler für seinen "The Batman"-Film ins Netz gestellt.

Darin taucht der Fledermausmann mit schwarzer Maske aus dem Dunkeln langsam in rötlichem Licht auf. Der Clip ist mit düsterer Musik vom Komponisten Michael Giacchino ("Spider-Man: Far From Home", "Jojo Rabbit") unterlegt.

Die Dreharbeiten mit dem "Twilight"-Star sind im Januar angelaufen. Der Film soll im Sommer 2021 in die Kinos kommen und die Jugendgeschichte des Superhelden erzählen. Neben Hauptdarsteller Pattinson gehören Zoe Kravitz als Catwoman, Paul Dano als Batman-Gegenspieler Riddler, Colin Farrell als Pinguin, Andy Serkis in der Rolle der Butler-Figur Alfred Pennyworth und John Turturro als Mafia-Bösewicht Carmine Falcone zum Cast.

Pattinson wurde als Vampir Edward Cullen in der "Twilight"-Saga berühmt. Zuletzt war er in dem Drama "Der Leuchtturm" zu sehen.