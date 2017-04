Richter stimmt Vergleich zwischen VW und US-Justizministerium zu

Volkswagen nimmt eine weitere wichtige Etappe in der Aufarbeitung des Abgas-Skandals. Am Freitag genehmigte der zuständige US-Richter den 4-Milliarden-Euro-Vergleich zwischen dem Konzern und dem US-Justizministerium, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Damit steht auch fest, wer dem Autobauer in den nächsten drei Jahren genau auf die Finger schauen wird: Larry Thompson. In wenigen Wochen wird der erfahrene Jurist aus den USA in...