„Dann kann ich auch nicht mehr helfen“

Anführer sind in harten Situationen gefragter als sonst. Diego Benaglio ist einer von ihnen. Der Kapitän des VfL Wolfsburg spricht in einer der schärfsten Krisen des Fußball-Bundesligisten Klartext. Er erklärt in einer Medienrunde seinen persönlichen Ärger, wie er versucht, den jungen Spielern mit...