Bremen kostete schon einem VfL-Trainer den Job

Als Theodor Gebre Selassie an diesem milden Samstagabend im September in Minute 91 den ganz späten Siegtreffer zum 2:1 seiner Bremer gegen den VfL Wolfsburg köpfte, fing Klaus Allofs an zu grübeln. Der Manager des Fußball-Bundesligisten fragte sich: Warum ist das Team so wankelmütig in seinen...