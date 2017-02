Spendenaktion auf Zielgerade

Auf in den Crowdfunding-Endspurt für die VfL-Filmdoku #20! Knapp 45 000 Euro an Spenden waren am Dienstag bereits eingegangen. Mehr als 550 Unterstützer haben mit ihrem Obolus dafür gesorgt, dass nur noch gut 5000 Euro fehlen, bis das Geld zur Auszahlung kommt. Der Film aus Anlass der 20-jährigen...